高圖爾斯挑釁球迷被掟屎　馬體會逼和皇馬

周一(30日)凌晨西甲「馬德里打吡」，一如以往充滿火藥味。皇家馬德里門將泰拔高圖爾斯成為主角，呢位倒戈球星曾挑釁主隊球迷，結果被「掟屎」還擊，令賽事暫停近20分鐘，要施蒙尼去安撫球迷。馬德里體育會最終喺補時5分鐘入波，1比1絕地逼和皇馬。

皇馬有前鋒基利安麥巴比因傷缺陣，不過形勢稍佔上風，可惜費達歷高華維迪同祖迪比寧咸嘅埋門，都逃唔到奧比歷五指關。64分鐘皇馬打破僵局，雲尼斯奧斯祖利亞左路傳中，助攻嘅艾達米列達奧喺遠柱接應控定後，起腳狂抽破網。

皇馬領先後，高圖爾斯慶祝期間懷疑挑釁身後嘅主場球迷，看台上球迷瘋狂擲物還擊，除打火機同硬幣等外，有人掟一個白色膠袋入場，傳聞入面裝有糞便、蕉皮等垃圾，要高圖爾斯親自執起掟出球場。球證一度吹停比賽，要球員返入更衣室。馬體會教練施蒙尼同隊長佐治高基曾去安撫球迷，令比賽得以重開。

馬體會尾段全力進攻，皇馬亦有幾次反擊機會未能把握，終於去到補時5分鐘，安祖哥利亞突破越位單刀射入。馬體會完場前再有中場馬高斯洛蘭迪粗野犯規被逐離場，呢場火爆「馬德里打吡」最後以1比1握手言和。

施蒙尼賽後批評泰拔高圖爾斯係混亂始作俑者：「如果你去挑釁其他人，人哋自然會憤怒。你有權慶祝入波，但唔係面向住看台，做動作去激嬲對方，呢啲事唔應該發生，當然球迷之後所做嘅事都唔應該。」

據報馬體會因球迷搞事，將面臨西班牙足總處分，不過高圖爾斯同樣會被調查，呢位比利時門將賽後亦傳出受傷，可以話係雙重打擊。馬體會亦發出聲明，表示已確認其中一名擲物球迷身份，將會作出嚴懲。