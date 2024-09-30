U20亞盃外　成功開齋！港隊兩球挫新加坡　

賽前已提早出局的港隊U20，周一（30日）凌晨繼續在卡塔爾，出戰「U20亞洲盃」外圍賽J組最後一場分組賽，最終憑杜俊暉及何東霖的入球，以2比0擊敗新加坡，成功開齋，3戰得3分下，以小組第3名完成賽事，大軍將於周二（1日）返港。

港隊U20早前先後不敵約旦和卡塔爾後，賽前已篤定出局，今場派出潘尚希把守最後一關，詹皓臻鎮守後防，兩名外流港將趙正宇、杜俊暉復任正選，與楊焯鈞、陳丞臻在前線攻堅。港隊面對實力相若的新加坡踢得積極，25分鐘已先開記錄，何東霖一次左路傳中，杜俊暉衝前近門撞入，這亦是港隊今屆賽事第一個入球。47分鐘楊焯鈞前場搶得對手腳下球，造就何東霖禁區內勁射破網，最終港隊以2比0獲勝，兼力壓對手以小組第3名完成賽事。

貢獻1傳1射的何東霖賽後接受訪問，指對自己和球隊表現感滿意：「好開心入到1球同交出1個助攻，幫球隊贏2比0，依球算係自己第一個國際賽入球。今日全隊進攻、防守都踢得好好，演出令人驕傲。」至於主教練Darren Arnott亦大讚球隊發揮出色：「對手實力唔差，但我哋入咗兩球，仲製造到唔少入球機會，更重要係能夠保持不失球，好欣賞球員嘅鬥志，希望香港足球可以持續進步。」