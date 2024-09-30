外流港將　養傷3個月復出　徐宏傑：確實難捱

效力中甲球隊雲南玉昆的港將徐宏傑，養傷3個月後終於復出，在上周六（28日）對延邊龍鼎一仗後備入替。賽後「傑仔」接受東網記者訪問，承認這段時間的確難捱，他又指自己剛傷愈，對入選港隊10月份兩場國際友誼賽的決選名單，會持順其自然的態度。

新季重返中甲加盟雲南玉昆的徐宏傑，6月21日在中國足協盃第4輪對天津津門虎，上演地標戰後腳部不慎受傷，直至9月28日對延邊龍鼎的聯賽才再次上陣，這名27歲港將今場雖然僅踢了數分鐘，但他在受訪時仍表示十分開心：「隔咗3個月後重返球場，雖然只係後備入替踢咗好短時間，但自己感覺都唔錯，狀態慢慢提升緊，最重要係終於可以重返球場，希望之後可以健健康康！」「傑仔」續指這段時間的確比較難捱，因為心急想在新球會上盡快交出好表現，又特別感謝身邊一直幫助自己的人。

因傷無緣代表港隊出戰9月斐濟三角賽的「傑仔」，早前有份入選10月份對列支敦士登、柬埔寨兩場友賽的初選名單，惟他表示對躋身決選，會持順其自然態度：「之前踢唔到港隊比賽，當然會覺得有啲可惜，但係有時受傷都控制唔到。自己嚟緊當然希望有機會可以再次入選，但依家始終都係啱啱先好番，要睇吓主教練嘅決定，唯有喺球場上好好發揮。」