丹恩奴域：艾納斯返主場「大」顯身手

艾納斯雖然在亞冠精英盃首場分組賽，只能以1:1跟SC艾索達打成平手，但由於作客伊拉克的賽事往往難以應付，所以我認為他們會滿意取得1分而回。不過，今仗他們返回主場出擊，我相信他們將會信心十足，誓要在艾雷恩身上全取3分。

基斯坦奴朗拿度於該場賽事因病缺陣，但預計他今仗將會上陣。事實上，每當他出戰歐聯抑或亞冠盃的時候，總是對勝利充滿飢渴感，所以我睇好他今場賽事，可以取得個於今屆亞冠精英盃的首個入球。

眾所周知，艾納斯陣中的外援如天上繁星，但我想反而大家留意一下，他們其中一位沙特阿拉伯球員蘇坦艾加南。蘇坦艾加南是一位進攻型的右閘球員，而且攻守兼備。他亦於對SC艾索達時取得入球，加上傳中球能力相當出色，因此我認為他於今仗的演出將會非常關鍵。

另一邊廂，艾雷恩今季不但於本土聯賽表現不穩，更於亞冠精英盃落筆打三更，首場分組賽於加主場以1:3不敵希拉爾，故此我相信，今仗他們難以有更好的發揮。

可以預期，這支卡塔爾球隊於今場賽事，大部份時間將會被迫專注做防務工作，但這亦正正是問題所在，事關他們最近失球頻頻，反映防守欠缺組織。

儘管他們防守差勁，但前線卻甚具質素，有加比爾佩雷拉、查斯古特及賓卡基等既靈巧又快速的進攻球員坐鎮。另外，其前線亦有得天獨厚的射手羅渣古迪斯攻堅，所以我認為他們有機會憑著反擊攻勢，成功爭取到入球。

然而，我預計今仗來自沙職的艾納斯將會控制戰局，最終更可以以大比數獲勝。