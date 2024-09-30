艾卡華斯迎200勝　超越28個「一哥」僅輸1人

21歲西班牙網球小天王艾卡華斯，職業生涯又跨越一個里程碑，他在中國公開賽次圈輕鬆過關，迎來踏入職業以來第200場勝仗，達到這項成就速度超越多位世界「一哥」，僅「輸」美國傳奇「壞孩子」麥恩萊。

艾卡華斯在屬於ATP500的中國公開賽，以直落兩盤6比1、6比2擊敗德國的Tallon Griekspoor，躋身男單第3圈，並取得他生涯第200勝，成為繼現任「世一」仙拿(23歲)及加拿大新星阿里艾森(24歲)後，第3位達到這項里程碑的「00後」球手。

「真的很高興~200場勝利是一個偉大的數字。」短短的職業生涯以來至今已擁有4個大滿貫錦標，艾卡華斯表示:「僅是兩年半，是多或少，但我已經為爭取300勝而努力，我只想繼續前進，期待每個比賽做到自己想做的事。」

根據ATP勝負指數統計，在29位曾躋身世界排名第一的球員中，艾卡華斯是第2快取得第200場比賽勝仗的球員，在云云「世一」當中，僅是美國「壞孩子」麥恩萊取得第200勝(200勝45負)時，輸波場數比起艾卡華斯少，位列首位，艾卡華斯以200勝52負位列次席，第三位是拿度（200勝55負）；即使是祖高域(200勝74負)及費達拿(200勝102負)都跌出這個統計的前10。

取得第200勝的世界第1紀錄排名:

球員 200勝時戰績紀錄 世界第1在位周數

麥恩萊 200-45 170周

艾卡華斯 200-52 36周

拿度 200-55 209周

韋蘭特 200-56 20周

古利亞 200-58 268周

碧加 200-60 12周

拿斯達士 200-64 40周

蘭度 200-67 270周

魯迪克 200-67 13周

曉域 200-68 80周

不過，另邊廂，「世一」仙拿的「禁藥風波」仍有餘波，世界反興奮劑機構（WADA）就這位意大利球星涉用禁藥案再向國際體育仲裁法庭(CAS)提出上訴；仙拿對此表示「失望又驚訝」，在北京爭逐中國公開賽的他發聲明稱:「我們不能控制所有事情，不能？我對這個上訴感到非常失望及驚訝，因為我們已經舉行過三次聽證會，而且三次結果對我都是正面的。」然而，WADA即使要求對仙拿作出一至兩年的禁賽，但不會計劃追溯，因此意味着其美網冠軍不會受到影響。