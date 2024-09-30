甲一男籃聯賽10月9日開咧　連場激戰明年2月誕王者

正當銀牌籃球賽進入爭標緊張階段之際，本地甲一組男籃聯賽亦已密鑼緊鼓即將上演。中國香港籃球總會周一（30日）公布賽程，甲一聯賽於10月9日「開咧」賽至明年2月，揭幕戰由晉裕及建龍飛馬打頭陣，而衞冕的香港東方首戰將遇上康仁福建。由於11月份港隊將出戰亞洲盃外圍賽，故本地賽期將作出協調，甲一聯賽除是10支球隊力爭榮譽之外，亦是各港隊代表爭取表現及提升狀態的舞台，連場激戰令球迷期待。

賽制同樣是10支球隊先作單循環比拚，決出頭6名包括第1及第2名直入四強，而第3至第6名則進行「一場過」的附加賽，爭逐餘下兩個四強席位。季後賽採3場2勝制定出決賽雙雄，而冠軍系列賽則採5場3勝制，最快於2月6日誕生王者，若決至終極第5仗則於2月13日才知冠軍誰屬。

甲一頭段賽程

10月9日 7:00pm 晉裕 vs 建龍飛馬

(新伊館) 8:40pm 崇德飛鷹 vs 晉龍WTS

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10月9日 8:40pm 康仁福建 vs 香港東方

(修頓場館)

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10月15日 7:00pm 晉龍WTS vs 滿貫

(修頓場館) 8:40pm 漢友 vs 晉裕

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10月17日 7:00pm 永倫 vs 崇德飛鷹

(新伊館) 8:40pm 建龍飛馬 vs 康仁福建

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10月18日 7:00pm 南華 vs 漢友

(新伊館) 8:40pm 香港東方 vs 晉龍WTS

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