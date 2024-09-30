青少年武術世錦賽　港隊奪7金9銀5銅

香港青少年武術代表隊上周出席汶萊舉行的「第九屆世界青少年武術錦標賽」，共取得7金9銀5銅21面獎牌，為港爭光，已於周一(30日)凱旋返港。

今次賽事於9月23日至30日在汶萊斯里巴加灣市舉行，共有50個國家及地區逾500名選手參賽，中國香港武術代表隊由中國香港武術聯會執行委員唐宇雯女士擔任領隊，與林杭貴總教練、黃志光教練、張立功教練、張琦媛教練、鄭天慧教練及朱元鵬教練帶領派出22名選手出席，參加套路及散打項目，成績美滿。

成績詳列如下：

運動員-項目-成績

羅安衡-男子B組太極拳-金牌🥇

羅安衡-男子B組太極劍-金牌🥇

林譯生-男子B組南棍-金牌🥇

林譯生-男子B組南拳-銀牌🥈

林譯生-男子B組南刀-銅牌🥉

王敬涵-女子A組刀術-金牌🥇

王敬涵-女子A組棍術-銀牌🥈

曾楚喬、王敬涵、鍾卓言-女子A組對練-金牌🥇

鄧正允-女子C組南拳-金牌🥇

鄧正允-女子C組南刀-銀牌🥈

葉永熙-男子C組槍術-金牌🥇

李泓進、周俊宇、李天樂-男子A組對練-銀牌🥈

李天樂-男子A組太極扇-銀牌🥈

鄭絺瑜-女子B組太極劍-銀牌🥈

何政孝-男子C組南拳-銀牌🥈

何政孝-男子C組棍術-銅牌🥉

藍舒詠-女子C組棍術-銀牌🥈

梁信一-男子兒童組散打45KG-銀牌🥈

李泓進-男子A組棍術-銅牌🥉

邱瀟蝶-女子青年組散打48KG-銅牌🥉

古天浩-男子青年組散打52KG-銅牌🥉