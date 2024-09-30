香港7欖3月移師啟德體育園上演　期待升級版南看台

中國香港欖球總會（欖總）周一（30日）宣布，香港國際七人欖球賽將於2025年3月28日至30日移師至擁有5萬個座位的啟德主場館。

啟德體育園無論場館設施和配套，均符合世界級體育盛事的要求，而七欖著名景點「南看台」移師啟德主場館後亦會全面升級。大型活動平台配合玻璃幕牆，將主場館和維多利亞港美景連接起來，勢令七欖球賽的熱烈氣氛升溫。

欖總主席蒲敬思表示：「能夠在啟德體育園開幕期間舉辦城中其中一個主要的國際體育盛事，中國香港欖球總會感到非常驕傲。這將是欖球界與『國泰/滙豐香港國際七人欖球賽』之間長達數十年的連結，創造另一個重要的里程碑。」他亦透露，啟德南看台預計可容納約6至7千人，至於香港七欖門票將於11月開售。

香港男、女子七人欖球代表隊隊長蔡紀駿（James Christie）和陳穎（Chloe）均對新場比賽表示期待。男子隊新隊長蔡紀駿表示，「好期待！新場可容納多一萬人，相信氣氛會更好。香港七欖一直是港隊最愛的比賽，因為我們很少機會可在這麼多主場球迷前比賽。今年香港隊亦迎來新的一章，Russ（韋兆新）和Salom（姚錦成）離隊雖然是一大損失，不過新陣容有經驗球員帶領，同時亦有新隊員帶來活力，我亦期待這支香港隊的演出。」

香港女子隊隊長陳穎表示，「最期待見到南看台的新面貌！我從小就以觀眾身份入場看香港七欖，2023年終有機會代表香港親身上陣，南看台的氣氛令我最難忘。我們在上屆亞運取得佳績（銅牌），全隊都覺得很鼓舞，希望主場亦有好表現。」