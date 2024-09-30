亞冠盃2　理文抵新加坡　獲安排比賽場操練

【文嘉靖新加坡直擊】將於周三（2日）出戰「亞冠盃2」第二輪分組賽對淡濱尼流浪的理文，周一（30日）下午抵埗新加坡備戰，球隊於酒店整頓行裝後，傍晚前往比賽場地惹蘭勿剎體育場進行首日操練，助教司徒文俊稱讚這個安排，有助球隊盡早適應環境，在比賽中交出更好表現。

主隊提供了周三的比賽場予理文進行首日操練，助教司徒文俊認為這有助於球員熟習球場環境，對此大讚主隊悉心的安排：「以往出去作客，主隊未必畀到咁好質素嘅場去練波，我覺得呢個安排幾好。雖然呢度係仿真草場，但至少可以畀班球員喺比賽日同公開操練之前，提早熟習場地，對佢哋適應方面有一定嘅幫助。」但由於當地雷暴警告生效，場地管理員表示需等待警告取消後，才可進入草地範圍，原定5時正進行的操練，延誤約30分鐘才正式開始。

球隊操練大約進行一個半小時，包括熱身拉筋，開合跳、慢跑、逼搶練習及分組對抗賽等環節。不過中場黃威未有隨大隊練習，進行簡單傳球練習後，就在場邊稍作休息。主教練曾昭達透露，黃威因傷患仍在恢復當中，會視乎狀態安排陣容：「佢隻腳仲有少少傷未好，但係都帶埋佢嚟，喺場邊做簡單練習，就算今場未必上陣，都為下場對東方嘅聯賽做定準備。」

上年曾經於惹蘭勿剎體育場出戰「魚尾獅盃」，為U23代表隊奪得亞軍的後衞周子謙（Tim），相隔一年重遊舊地，就有另一番體會：「上年代表U23，可能只係抱住吸收經驗嘅心態，但今次我哋目標係要贏波，今場希望做好防守，針對淡濱尼流浪嘅空位去突擊，幫到球隊全取三分。」Tim亦表示飛行航程未有影響體能狀況，相信全隊狀態十足，已準備好應付接下來的分組賽事。