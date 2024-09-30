NBA名人堂中鋒莫湯保不敵腦癌離世　享年58歲

NBA傳奇中鋒莫湯保不敵癌魔而離世，享年58歲。莫湯保患有腦部腫瘤，兩年前在美國接受抗癌療程，可惜最終未能扭轉厄運，他彌留時其家人一直陪伴於身旁。

NBA總裁阿當施華發文悼念這位一代名將，指莫湯保「在場上，他是籃球史上一名偉大的防守專家，而在場外，他奉出真心及靈魂去協助他人，我們永遠懷念莫湯保。」

身高7呎2吋的莫湯保有「非洲大山」美譽，皆因18年的職業球員生涯中，他展現了超凡的防守及封阻技術，效力過金塊、鷹隊、76人、籃網、紐約人及火箭等歲月，至2009年退役。先後8次入選NBA明星隊、4度膺得最佳防守球員殊榮。生涯錄得12,359個籃板列史上排名第20位，兼造出3,289次封阻，僅次於奧拉祖雲。

球圈中人對莫湯保的逝世感到哀傷，76人中鋒艾賓特說：「今天是傷感的日子，特別是對於我們非洲人...事實上，全世界也感到傷心。莫湯保成就了傳奇籃球生涯，他在場外的善舉更令人感到敬佩，他是我們的典範。」莫湯保多次以大使身份支持慈善及人道主義活動，感染多代籃球員及年輕人。