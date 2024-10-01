C朗亞冠盃入波準備續約　新慶祝動作超感人

星期二(1日)凌晨亞冠精英盃賽事，由C朗拿度領軍嘅艾納斯，主場2比1擊敗卡塔爾勁旅艾雷恩。39歲嘅C朗今仗又有入波，喺今屆亞冠盃開齋後，更做出新嘅慶祝動作，雙手指天將入球獻畀去世嘅爸爸，相當感人。盛傳C朗正同艾納斯商討續約，至少踢到2016年世界盃！

艾納斯喺亞冠盃首仗，C朗因病缺陣下只能和波，呢位前鋒今場復出表現活躍，可惜上半場多次機會未能把握，艾納斯靠沙迪奧文尼入波半場領先1比0。踢到76分鐘，C朗喺右路接應隊友妙傳，第一時間起左腳彎入遠柱，佢入波後未有做招牌「Siu」慶祝動作，而係雙手指天、含情脈脈望向天空。艾雷恩完場前追番一球，無阻艾納斯贏波。

C朗賽後表示：「今日呢個入波有另一種味道......我希望我爸爸仍然在生，因為今日係佢嘅生日。」C朗嘅爸爸喺19年前因酗酒問題引發肝病去世，對C朗造成極大打擊，幾年前C朗接受皮爾斯摩根訪問，睇到爸爸嘅影片即場落淚，心痛表示：「爸爸睇唔到我人生嘅成就，令我覺得好難過。」

39歲嘅C朗寶刀未老，今季各項賽事為艾納斯上陣8場攻入7球，佢同球會嘅合約去到明年6月到期，據意大利著名記者Schira報道，艾納斯已同C朗就續約進行談判，新約將至少去到2026年夏天，因為C朗決心為葡萄牙再戰2026年世界盃決賽周，新約人工將會令佢同勒邦占士、梅韋特等體壇天王睇齊，成為全球最高薪運動員。