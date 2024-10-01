艾殊利高爾：布卡約沙卡打爆PSG左閘

阿仙奴與巴黎聖日耳門（PSG）之間的對決又是一場在歐聯新賽制之下，歐洲足協期望看到的話題性對決。

儘管雙方在首輪賽事都取得分數，但入局皆較慢。阿仙奴面對上屆歐覇盃冠軍阿特蘭大，靠著門將大衛拉耶做出驚人的兩連撲，得以作客守和0:0而回。至於巴黎聖日耳門，他們在主場對西甲基羅納，靠着對方門將最後1分鐘擺烏龍而險勝1:0。

正如我們所預期的那樣，阿仙奴及PSG在所屬聯賽都取得良好開局，不過亦同時希望在歐聯取得優異成績，以證名自己屬於歐洲最頂班球隊。

我們不難預測PSG每季都會贏得法甲冠軍，但隨著基利安麥巴比離隊後，我們必須看看他們的表現會變得如何。到目前為止，他們的確仍能在聯賽所向披靡，但就像曼城一樣，我們知道他們的班主真正渴望的是歐聯冠軍。我目前喜歡這支球隊的平衡度，在美斯、基利安麥巴比及尼馬等過去坐鎮的超級巨星悉數離開後，更像是一支踢整體戰的球隊。

現時他們由經驗豐富的老將和充滿活力的小將組成，年輕球員都希望能步基利安麥巴比的後塵。我認為歐聯改制後可能非常適合他們，但抽籤時運氣似乎不太好，面對不少極難應付的對手，包括曼城、拜仁慕尼黑及馬德里體育會等，當然少不免還有今場作客惡鬥一支非常優秀的阿仙奴。

目前狀態良好的阿仙奴希望在今仗取得今屆歐聯首勝。一場即將上演的有趣對決將是阿仙奴的右翼布卡約沙卡面PSG的左路防守。他在酋長球場的近5場歐聯貢獻了7個入球，今場將有可能對串演左閘的盧卡斯比拉度。這位本應打中堅的巴西小將只曾為PSG出場18次，但由於紐奴文迪斯、盧卡斯靴南迪斯和派斯奴甘佩比受傷，將不得不客串左閘。我認為，布卡約沙卡會好好利用這一點，在主場球迷面前為PSG送上致命一擊。

PSG近3次在歐聯作客英超球隊全敗，當中兩負曼城及去季不敵紐卡素，並且在歷來4次歐洲賽面對阿仙奴皆未嚐一勝。這將是一場高手過招，阿仙奴將取得最後勝利。