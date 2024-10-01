女甲　回應違規風波　仁足社：深感遺憾、失望

前稱車路士足球學校（香港）的仁足社，上周四（26日）突然被足總在官網指因「違反國際賽期內委派球員為中國香港隊作賽」，在新季聯賽被扣減6分。仁足社周二（1日）在社交網站發聲明，指對事件深感遺憾和失望，並作出澄清。

今季易名為仁足社的車路士足球學校（香港），因在早前7月份國際賽期安排海外集訓，導致陣中有份列入初選的馬澤純、梁匡蕎、曾麗薇、胡彩瑤、陳穎霖，以及王曉婷6人需要退隊，無緣出戰主場兩鬥印尼的國際友誼賽。就此違規行為，足總早前宣布判罰仁足社在積分榜上減扣6分，兼取消球隊以優惠價預訂將軍澳足球訓練中心（FTC）場地，直至2025年6月。

仁足社是日終發出聲明，內文提到：「由於未能得到機會與足球總會、女子代表隊進行充分討論，導致球員未能入選代表隊、批准的外出申請被推翻，以及聯賽積分遭扣6分等決定，本會深感遺憾與失望。」仁足社續指：「在過去的十餘年，各年齡層的代表隊伍中皆可見本會球員的身影。雖然我們只有黔驢之技，未曾為香港奪得任何重要錦標，但無論是投入的時間還是汗水，本會教練團和球員都甘之如飴。然而，如今卻被指責不願為香港代表隊出力，實在含冤莫白。」