⁠WTT中國大滿貫賽　黃杜配鏖戰5局憾負中國組合16強止步

香港混雙代表「黃杜配」周二（1日）出戰WTT中國大滿貫賽，16強對陣中國組合向鵬／劉煒珊，在領先兩局後連失3局，局數2比3落敗，無緣晉級8強。至於女單杜凱琹及朱成竹首圈順利過關。

WTT中國大滿貫賽9月29日至10月6日於北京石景山舉行，港隊黃鎮廷、杜凱琹、朱成竹、吳詠琳和李皓晴等港將出戰賽事。其中混雙組合「黃杜配」以頭號種子身份參賽，首圈輪空直入16強，今日對陣東道主組合向鵬／劉煒珊。首局雙方進入狀態，戰至11平手，其後港隊組合連取2分「刁時」以13：11先下一城，第二局乘勝追擊再贏11：8「叫胡」。惟戰局迎轉捩點，中國組合連贏3局11：9、11：8及11：6，以局數3比2反勝，「黃杜配」遭爆冷淘汰。

女單方面，杜凱琹和朱成竹昨日首圈報捷，前者以3比2擊敗世界排名46的瑞典球手Linda Bergstrom，後者則以3比1淘汰排名58的埃及選手Alhodaby Mariam，雙雙晉級32強。杜凱琹將對上賽事4號種子的中國女將陳幸同，朱成竹將與南韓球手徐孝元爭入16強。此外，資格賽入圍的林依諾1比3不敵對手首圈止步。