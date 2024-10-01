張瑋恒不敵美籍球手首圈止步　周三夥拍王康怡轉戰雙打

香港網球125國際賽周二（1日）假維多利亞公園網球主場續演女單首圈賽事，香港網壇「一姐」張瑋恒（Eudice）主場亮相，迎戰5號種子的美國選手姬絲娜（McCartney Kessler），苦戰下以盤數0：2（3：6、4：6）告負，無緣晉級，將於周三（2日）夥拍王康怡（Cody）出戰女雙8強。

今場Eudice面對世界排名第65位的百大球手仍能呈拉鋸狀態，賽後受訪時表示：「對手發揮很穩定，雖然賽前跟自己話要專注，但其實仍有好多次局點未能把握。今次比賽讓我知道自己的水準都可以與頂尖球手抗衡，可惜近年比較少參加單打，可能自己需要多一些比賽經驗。」

張瑋恒將於明日與拍檔王康怡（Cody）轉戰女雙，將硬撼挪威球手艾姬莉（Ulrikke Eikeri）和中華台北球手吳芳嫻組成的頭號種子組合，Eudice直言壓力不會太大：「我們之前一起打過很多比賽，所以默契不錯，希望明日可以打多些變化，發揮出自己的水平。」是日比賽大批觀眾入場觀戰，「回家」比賽的Eudice對此表示：「在主場對比平時出去比賽的感覺完全不同，現場氣氛好好，多謝大家支持我！」

至於2號種子法國名將布凱莉（Clara Burel）對上日本女將日比野菜緒，惟全場陷入防守被動，雖然最後成功挽救三個賽末點，但仍未能扭轉局勢，以2：6、6(5)：7，直落兩盤爆冷出局。