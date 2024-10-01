利華古遜患「恐意症」　讓唔起AC米蘭

歐聯上演重頭戲，利華古遜主場迎戰AC米蘭，雙方近況都不俗，屬於五五波，但考慮到利華古遜剛於上場德甲惡鬥完勁敵拜仁慕尼黑，匆匆再戰，球員體能未必回得切氣，加上患有「恐意症」，近12次歐洲賽對意甲球隊，僅得1勝3和8負，存在格食格情況，讓唔起AC米蘭，寧願博讓球客勝。（Now 638周三凌晨3時直播）

利華古遜上輪歐聯作客以4比0擊敗荷甲球隊飛燕諾，好大程度上因為對手實力弱，並且陷入低潮，利華大勝有「水份」，不宜作準。

事實上，利華今季「遇強即屈」，包括聯賽主場不敵另一支歐聯分子RB萊比錫，上仗被拜仁慕尼黑逼和1比1等。最大鑊係利華古遜仲患有「恐意症」，近12次歐洲賽對意甲球隊，竟然輸咗8次，只係贏得1次咁大把，尤其係上季處於巔峰狀態，卻喺歐霸盃決賽，慘吞阿特蘭大3蛋。更何況利華今季水準有所走下坡，恐怕更難打破「恐意症」宿命。

另邊廂，AC米蘭因為季初成績欠佳，一度傳出教練方辛加可能被炒，但球隊近期表現戲劇性反彈，早前意甲「米蘭打吡」以2比1擊敗國際米蘭，立即士氣大振，上仗聯賽大勝萊切3比0，球員已經重拾信心。由於A米上輪歐聯不敵利物浦，為爭出線，今仗不容再失，搶分決心一定強，應該可以不敗而回，有得受讓咁筍，讓球客勝值博。

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