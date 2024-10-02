U22聯賽分兩階段進行　每隊3名U22每月獲補助

各隊U22球員可在未來10個月獲補助。（資料圖片）

足總周三（2日）早上發出新聞稿，宣布由港超聯賽會、足總合作的首季U22聯賽，將於即日起正式展開，並分為兩個階段進行，由8支港超聯隊伍角逐。除此之外，港超聯賽會表示將為今屆賽事提供港幣57萬元的獎金，同時每隊3名U22球員亦可每月獲補助，為期10個月。

首季U22聯賽由8支港超聯隊伍角逐，包括標準流浪、均業北區、東方、港會、傑志、冠忠南區、理文及大埔。而是日將在將軍澳足球訓練中心（FTC）上演兩場賽事，包括晚上6時的揭幕戰傑志對大埔，以及尾場8時30分冠忠南區對港會，根據足總網頁顯示，之後的比賽除FTC外，亦會於天業路公園和小西灣運動場進行。另外，今季U22聯賽將分為兩個階段，首階段屬於雙循環的聯賽，第二階段則為「足總盃」賽事，8支參賽球隊透過抽籤後，以單場淘汰賽形式，爭奪盃賽冠軍。

值得一提，港超聯賽會將為今季U22聯賽提供總額港幣57萬元的獎金，希望鼓勵球會加強對青少年計劃的投資，提高整體競技水平。同時，賽會又為每支參賽球隊的3名U22球員，提供為期10個月的每月補助，希望可以令年青球員更專注於培訓和發展，惟未有提到確實金額。