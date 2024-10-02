巴塞派5蛋　法蘭基迪莊久休半年復出

拉芬夏比洛尼(左)及羅拔利雲度夫斯基(左二)今場都有波入。(Getty Images)

周三(2日)凌晨歐聯，巴塞隆拿主場以5比0大勝年青人之外，仲獲得另一單喜訊，因傷缺陣近半年嘅中場法蘭基迪莊，今場終於復出，進一步增添爭標本錢。

巴塞隆拿上場西甲意外不敵奧沙辛拿，今仗知恥近乎勇，由羅拔利雲度夫斯基、拉芬夏比洛尼、恩尼高馬天尼斯各入1球，上半場已經領先3比0。換邊之後，羅拔利雲度夫斯基再建一功，加上對手擺烏龍，輕鬆贈瑞士球隊年青人5蛋。

球迷最期待畫面喺75分鐘出現，法蘭基迪莊入替拉明耶馬，呢位27歲荷蘭國腳自4月足踝受傷後，一直缺陣，錯過巴塞18場比賽及今屆歐國盃。賽後法蘭基迪莊喺社交網話：「最好感覺就係重返球場，感謝大家嘅熱原歡迎，對我來講，意義非常重大。」

另外，羅拔利雲度夫斯基今仗梅開二度，效力巴塞以來，累積入第10個歐聯入球，成為繼C朗之後，史上第2位為3支球隊喺歐聯入波都達雙位數。呢位36歲波蘭國腳球員生涯踢122場歐聯入96球，其中51球係30歲後射入，僅次於C朗30歲後入68球嘅紀錄。