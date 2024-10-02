艾卡華斯中網迎8連勝　與仙拿再爭冠軍

西班牙小天王艾卡華斯周二（1日）在中國網球公開賽，以直落兩盤淘汰麥維迪夫，強勢躋身決賽，並迎來8連勝，將與再捲「禁藥風波」的世界「一哥」仙拿上演冠軍爭霸戰。

21歲的艾卡華斯僅花88分鐘以7比5、6比3擊敗左腳受傷患影響的麥維迪夫，比賽期間麥維迪夫曾兩度需要醫療暫停；作為世界「3哥」的艾卡華斯近期狀態大勇，自美網次圈出局後，出戰台維斯盃及利華盃等，已錄得8場連勝，並跨越了生涯200勝的紀錄。

擁有4個大滿貫錦標的艾卡華斯，將於「一哥」仙拿再碰頭爭逐桂冠。仙拿在另一場準決賽以6比3、7比6(7比3)淘汰擁主場之利的中國布云朝克特，似乎未有受到Wada日前表示會對他涉及的「禁藥風波」向CAS上訴一事有所影響。

對於決賽再遇好友兼強敵艾卡華斯，仙拿坦言:「我們都很了解對方，但每場比賽都是不同，所以臨場發揮很關鍵，過去兩場的比賽已經很大分別。」仙拿與艾卡華斯兩位網壇新星代，今年包攬了四大滿貫，而雙方對戰往績，艾卡華斯5勝4負稍為領先，並且在今年兩次相遇都獲勝，不過仙拿不相信歷史，力爭在決賽捧盃。

至於女單賽事上演了動人一幕，美國名將歌莉嘉芙8強與日本球星大坂直美爭逐，雙方賽至3比6、6比4時，大坂直美因背傷放棄爭逐，退賽比賽。世界排名第6的歌莉嘉芙上前問候之餘，更為大坂直美背上球拍袋離場，此舉相當暖心；她賽後表示:「我不確定他是髋骨還是背部出現問題，我只看到最後她幾乎無法發球時起跳，所以我知道當時情況不妙，希望這不會對她有什麼長期影響。」