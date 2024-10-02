香港隊　10月決選出爐　尼高拉斯首獲召

香港男子足球代表隊將於10月出戰兩場友賽，分別作客列支敦士登，以及主場鬥柬埔寨。足總周三（2日）公布決選名單，其中大埔的尼高拉斯首度獲「大港腳」徵召入決選名單。

是次名單共有23人，孫銘謙、安永佳及陳晉一等6名外流兵悉數入選，而去季才入籍，本季初表現理想的大埔左閘尼高拉斯，第1次被列入「大港腳」決選名單，傑志左閘費蘭度亦獲重召，惟中場胡晉銘及馬希偉則名落孫山。

港足將於下周一（7日）出發，香港時間周五（11日）凌晨與列支敦士登友賽，並於翌日回港，在10月15日坐鎮香港大球場，友賽柬埔寨。

港隊決選名單如下：

門將：葉鴻輝 (東方)、伍瑋謙 (冠忠南區)、謝家榮 (大埔)

後衞：孫銘謙 (滄州雄獅)、周緣德 (大連英博)、亞歷斯祖 (東方)、費蘭度、鐘樂安 (傑志)、周子謙 (理文)、茹子楠 (梅州客家)、陳晉一 (上海申花)、尼高拉斯 (大埔)

中場：林衍廷、余在言 (東方)、顏卓彬、陳俊樂 (傑志)、陳肇鈞 (大埔)

前鋒：吳宇曦 (東方)、潘沛軒、祖連奴 (傑志)、艾華頓 (理文)、安永佳(深圳新鵬城)、米 高 (VfR Mannheim)