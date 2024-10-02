丹恩奴域：勝利船做「東」奏凱歌

神戶勝利船於今屆亞冠精英盃首場分組賽，作客跟武里南聯和局收場，我認為他們會對這個賽果感到滿意。不過，今仗他們於主場迎戰FC山東，毫無疑問將會以贏波為目標。

雖然勝利船於該仗控制戰局，而且錄得多次攻門，但中目標的次數甚少，故未能產生太大威脅，最終與武里南聯0:0完場。我認為，他們的解決辦法就是把陣中最強的前鋒，放在正選陣容之上。

在對武里南聯一仗中，武藤嘉紀下半場才後備入替，首席射手大迫勇也更加沒有上陣。我預期他們二人在今仗將會雙雙落場，相信這個進攻組合的演出對球隊亦相當關鍵。

勝利船的4-3-3陣式容許一對左右二閘上前助攻，所以酒井高德及初瀨亮應會在邊線位置構成威脅，特別是如果大迫勇也正選上陣的話，他們二人將會向此目標人物作出供應。

FC山東於亞冠精英盃的首戰，主場以3:1擊敗中岸水手，旗開得勝。我認為，他們在今屆賽事將會交出好成績。

在該場勝仗中，創造力十足的卡沙舒韋利表現舉足輕重，並於比賽的最後20分鐘梅開二度，成功協助球隊獲勝。此子控球在腳時踢法聰明，亦能夠在悶局時製造入波機會，故今場作客神戶時將會成為球隊的重要人物。

至於前線方面，基利辛是一位能夠憑着個人速度、身高優勢及強勁的射門能力，為對手防線帶來麻煩的球員。特別是如果基沙舒韋利成功為他製造到入波機會的話，他更加可以在前場任何位置產生威脅。

FC山東最近成功打入中國足協盃決賽，所以他們近況不俗。今場賽事將會十分有趣，戰情應該會相當緊湊，但我預計神戶勝利船最終可以勝出。