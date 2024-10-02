丹麥無名「左撇子」爆冷拍走王楚欽：呢世都記得

世界乒壇「一哥」王楚欽在WTT中國大滿貫，竟以1比3不敵丹麥球手林德次圈止步，爆冷提早出局，曾經「死過翻生」的林德形容「這一刻我餘生都會記得」。

比賽是男單32強賽事，剛在巴黎奧運協助中國贏得團體金牌的「世一」王楚欽，竟然倒灶以11比13、11比9、6比11及7比11負於世界排名50的丹麥球手林德，無緣躋身16強，而林德能夠戰勝「一哥」相當興奮，並於賽後在個人社交平台與球迷分享喜悅:「我真是無法用字詞來形容，比賽結束幾小時後，才開始意識到是事實，我贏了世界第1，在五、六千名觀眾面前，我真是非常興奮及自豪，我相信，獲勝一刻我在餘生都會記得。同時，我要感謝我的朋友兼教練，在這場比賽一直陪伴着我，如果沒有他，我不知道是否可能做到。」

現年25歲的林德是一名左撇子球手，目前世界排名50，他於三年前曾遇上嚴重車禍，幾乎斷送職業生涯，而直至現在他的背部還帶着鋼板，他表示:「練習太多時會疼，但這不是我比賽的障礙，雖然沒有以前的靈活，但我還是能發揮最佳水平。」林德坦言這是勝利對他日後比賽注下強心針。