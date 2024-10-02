銀牌籃球　永倫滿貫「生死戰」爭入總決賽

本地高級組銀牌籃球賽進入最後直路，永倫上場力挫康仁福建後重遇滿貫，兩隊周三（2日）於修頓場館出戰負方決賽，勝出一方晉級總決賽，與南華爭奪冠軍寶座，值得留意！(on.cc東網周三晚上8時40分提供按次收費直播）

永倫上場憑2米10中鋒蓋帝斯攻入全場最高的23分，另加12個籃板，加上泰那貢獻17分，以99比77大勝康仁福建。永倫默契愈來愈好，內線主力蓋帝斯僅上陣20分鐘已有雙雙數據，新兵余理洋逐漸找回比賽節奏，與文俊傑各得11和12分，分擔蓋帝斯和泰那得分壓力。泰那突破能力冠絕甲一，往往剷入禁區就能造成威脅，上場他8次博得罰球，9射中8輕鬆拿下8分。永倫兩周前以83比88不敵滿貫，今次能否成功復仇，令人期待。

力爭衞冕的滿貫上場硬撼南華，全華班陣容在內線較為輸蝕，第2、3節雖曾反超前，惟關鍵時刻射手熄火，加上體力急降，最終被對手攻陷，以65比78錄得今季首敗。滿貫該戰雖令南華三分命中率跌至冰點，全場只入2球三分，但在弧線內卻頻頻失守，南華全隊兩分球48射中30，外援安德拉更獨得24分20籃板。

滿貫蔡再懃上場取全隊最高19分，林俊光三分5射4中收穫14分，楊子豐有驚喜表現，第2節取9分，但下半場僅獲1分。面對南華頑強防守，射手李琪和歐陽維江均未能發揮應有水準，各得3分，前者三分球命中率更跌至12.5%，今場兩人能否挺身而出，成為關鍵。另外，香港中鋒惠龍兒有傷在身，或不會冒險上陣，滿貫重遇默契提升的永倫相信會更加吃力。上場蔡再懃首節客串控衞角色，今場新兵吳松峻如能上陣協助串連工作，或成X-factor。

同日女子高級組均安對福建，均安首圈不敵荃灣跌落負方，其後接連擊敗安邦、東方和偉邦來到負方決賽。福建力挫安青、東方後，上場以68比70僅負荃灣，今場要與均安爭入總決賽。

頭場女子高級組均安對福建晚上7時正開始，尾場男子高級組由永倫對滿貫8時40分舉行。比賽票價90元，長者及學生優惠票60元，每人限買4張。