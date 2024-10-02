香港金牛宣布梁兆華約滿離隊

剛奪全國男子籃球聯賽（NBL）總冠軍的香港金牛周三（2日）宣布，香港前鋒梁兆華約滿離隊，

球隊感謝梁兆華在這兩季為球隊作出的貢獻，祝願他未來籃球之路更上一層樓。

30歲的梁兆華2023年由南華加盟新成立的香港金牛，首季就協助球隊殺入季後賽，個人亦入選2023 NBL南區明星隊。梁兆華首季上陣20場，平均上陣時間有28.5分，交出8.4分3籃板3.2助攻。不過他今季只上陣3場，全場為主場比賽，上陣時間亦大減至平均10.8分鐘，場均1.7分、1.3籃板。

梁兆華在社交平台交代離隊事宜，但未有公布去向，他表示，「多謝呢兩年香港金牛籃球俱樂部帶俾我嘅嘢，可以真正見識到呢個社會，本身有好多嘢想分享出嚟，但係將呢啲嘢轉為自己嘅推動力更加好。」

他直言「道不同不相為謀」，但亦大方祝願球隊未來爭取佳績：「多謝香港及台灣嘅職員一直以來嘅照顧，令我哋可以有一個好嘅環境去做事，可惜最後事與願違。多謝香港球迷一直支持，令我哋可以喺香港呢個地方感受到香港球迷支持香港球員嘅感覺。多謝自己無因為強權同壓力而去出賣自己，道不同不相為謀。最後希望香港金牛籃球俱樂部可以繼續爭取好成績。」