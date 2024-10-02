大將之風！拿達路讓射12碼 幫助新拍檔開齋

周三(2日)凌晨歐聯，國際米蘭主場以4比0大勝貝爾格萊德紅星，首席射手拿達路馬天尼斯放棄梅開二度機會，讓畀今夏新加盟前鋒泰尼米主射12碼開齋，盡顯大將之風。

國際米蘭主帥施蒙尼恩沙基作出輪換，正選陣容收起2位主力前鋒拿達路馬天尼斯、馬古斯杜林，改由阿拿奧杜域、泰尼米合作攻堅，開賽10分鐘，中場查漢奴古主射罰球入網打開紀錄。

換邊之後，泰尼米傳畀阿拿奧杜域射成2比0，其後拿達路馬天尼斯入替呢位35歲老將，泰尼米再次創造機會，妙傳畀拿達路馬天尼斯射入，貢獻2次助攻。

比賽末段，拿達路馬天尼斯博到12碼，呢位「首席劊子手」放棄主射，並投桃報李，交由泰尼米操刀，佢不負所望一射入網，換言之，呢位32歲伊朗國腳今場創造3個入波。

泰尼米7月以自由身由波圖加盟國際米蘭，但一直未能喺正式賽事入波，今場終於開齋，賽後佢特別感謝拿達路馬天尼斯：「多謝拿達路讓畀我射12碼，國米好似一個大家庭，每個人都互相幫助同支持。」拿達路馬天尼斯獲輿論大讚，認為佢充份展現隊長風範。