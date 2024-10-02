42年前之仇今鋪同你計 惡客拜仁搶Ｗ

歐聯焦點大戰，英超阿士東維拉主場硬撼德甲班霸拜仁慕尼黑。維拉開季表現四平八穩，相隔多年終於重返歐聯戰場，經驗難以同客軍相提並論。拜仁今季改由比利時名宿高柏尼領軍，展現澎湃火力，幾位射手着晒火，誓要一雪1982年歐冠盃決賽一敗之辱，客勝有計。（Now 643周四凌晨3時直播）

維拉喺主帥艾美利執教下穩步上揚，上季驚喜殺入英超前4兼取得歐聯入場券，今季重返呢項闊別咗41年嘅歐洲頂級賽事，首仗即輕取年青人3蛋，各項賽事近6場獲5勝1和，個頭開得相當唔錯。

不過維拉太耐冇踢歐聯，齋講經驗點都爭啲，就算艾美利被譽為「歐霸之鬼」，但佢帶隊打歐聯成績認真麻麻，最經典係2017年帶領巴黎聖日耳門，16強面對巴塞隆拿，首回合領先4比0大好形勢下，次回合竟慘敗1比6，兩回合計輸5比6慘遭淘汰，加上隊長約翰麥甘尼因傷倦勤，更難阻擋拜仁進襲。

拜仁今季請嚟上季教般尼教到降班嘅高柏尼做主帥，令外界「Ｏ晒嘴」，呢位師承哥迪奧拿嘅前曼城隊長用成績作回應，拜仁開咧後各項賽事豪取6勝1和佳績，更狂轟30粒，包括歐聯首輪以9比2屠殺薩格勒布戴拿模，成為歐聯史上首支單場入9球嘅球隊，哈利卡尼此役食出大四喜，而米高奧利斯及穆斯亞拿等人亦腳風甚順，無論經驗及整體質素均優於維拉。

唔好忘記，拜仁經歷過上世紀70年代歐冠（歐聯前身）3連冠嘅輝煌，之後試過連續3次喺歐聯決賽飲恨，包括1981/82年決賽，坐擁路明尼加及畢列拿等名將嘅拜仁，倒灶輸畀「初哥」維拉，當今屆抽籤後知道會再遇「仇人」，全隊上下期待報番等咗42年嘅一箭之仇，客勝咪走寶。

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