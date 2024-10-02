亞冠盃2　東方主場挑戰廣島三箭

旺角大球場周四（3日）上演一場「亞冠盃2」E組賽事，由東方惡鬥日職榜首球隊廣島三箭。東方主教練盧比度（Chino）承認兩軍實力有明顯分野，但強調全隊定必作戰到底，盡力縮窄距離。（港台電視32周四晚上8時直播）

剛於聯賽擊敗冠忠南區，重返勝軌的東方，周四晚隨即在「亞冠盃2」硬撼來訪的日職榜首球隊廣島三箭，主教練盧比度承認兩隊差距明顯，呼籲球員傾力一戰：「廣島三箭明顯強好多，我哋唯一可以做嘅就係盡力拉近兩隊嘅差距，畀大家睇場好波，而且對到咁犀利嘅球隊，對Timmy（馬希偉）等年輕球員嚟講，係好珍貴嘅經驗，推動佢哋繼續進步，希望終有一日可以同亞洲頂級接軌。」值得一提，巴杜姆及費利浦薩於賽前操練，僅在場邊作簡單練習，但林衍廷則如常跟大隊一同訓練。

馬希偉就對迎戰廣島三箭十分期待，盼望為球迷送上1場精彩賽事，並表示球隊會先做好防守，並把握機會創造入球：「正因為呢場波咁受關注，所以推動到大家要喺主場球迷面前做得更好，希望先保住唔失波，再試吓把握機會入波，話畀球迷知，我哋係有能力追近廣島三箭嘅水平。」Timmy續指對手實力強勁，希望得到更多出場時間，在廣大球迷面前發揮實力。

Chino和Timmy亦齊齊現身賽前記招，其中Chino揚言即使兩隊實力有明顯分野，但全隊上下都會奮力一戰，盼令香港足球在外界留下好形象：「我唔想啲人覺得，香港嘅球隊完全唔夠班，所以無論對手有幾勁，都想盡力為佢哋製造麻煩，呢個係我哋、理文同日後任何1支參加亞洲賽嘅香港球隊，都要肩負嘅使命。」Timmy則坦言對自己落選「大港腳」決選名單，感到失望，表示會在接下來的比賽盡力表現，盼日後再得到港隊教練團青睞。

至於首場分組賽以3比0擊敗卡雅的廣島三箭，近況相當理想，各項賽事5戰錄4勝1和，包括上周六（9月28日）在日職榜首大戰，2比0力挫町田澤維亞後，升上聯賽榜第1位，其中德國進攻中場托爾基阿斯蘭，自7月尾從墨爾本城來投後，已產生極大作用，在聯賽上陣8次有7個「士哥」，東方務必小心提防。

廣島三箭派出主教練史基比及球員滿田誠出席記招，史基比指雖然東方首場以5球不敵FC悉尼，但表現絕對有所交代：「雖然東方輸咗畀FC悉尼，但佢哋上半場踢得相當唔錯，組織有紋有路，所有今場絕對唔易踢。」

滿田誠就直言旺角場質素，與日本球場有所不同，但強調全隊只會專注踢出好表現，不會被其他因素分心：「喺國際賽，成日會遇到唔同質素嘅場地，但落到場冇得諗咁多，專心踢好場波就得。」

【東方預計正選陣容】

門將：1.葉鴻輝

後衞：2.賀爾 3.高素巴耶夫 21.丹尼爾 19.亞歷斯祖

中場：14.余在言 27.馬高斯 16.梁振邦

前鋒：11.黃皓雋 7.巴科爾 23.馬希偉