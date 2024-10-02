銀牌女籃　均安贏福建入總決賽

香港銀牌籃球賽女子高級組負方決賽，均安以57：41擊敗福建晉級總決賽，將於10月8日假新伊館與荃灣力爭后座。

均安首圈不敵荃灣跌落負方，其後接連擊敗安邦、東方和偉邦來到負方決賽。至於福建力挫安青、東方後，上場以68比70僅負荃灣。

今場福建先由趙珈萮和卓婷跳投得手，以4：0領先，均安隨後反擊，唐曉蕾命中兩分，張楚盈和鄺曉琳連入三分球，一輪8：0攻勢超前，首節領先12：9。

福建命中率低迷，第2節僅趙珈萮上籃得手，其餘7分均由罰球所得，雖一度追近至15：21，怪。均安則發揮較穩定，打出16：9，半場拉開至28：18。

換邊後，福建極力反撲，趙珈萮拋投得手，何佩盈博得「and 1」，隨後更有卓婷快攻上籃，力追至31：34。

決勝節，均安張楚盈命中三分冷箭，王宝詩亦在籃底入楔得手，拉開6分差，福建則由任栩燕兩次快攻得分，追成35：39。張楚盈中距離得手，唐曉蕾更連搶9分，將領先優勢擴至13分。最終均安以57：41取勝，晉級總決賽。

均安的唐曉蕾取全場最高20分8籃板，張楚盈12分7籃板4偷球。另外均安亦成功鞏固籃板，全隊搶得58個籃板球，比對手多17球，成為致勝關鍵，其中隊長王宝詩貢獻6分、10籃板。福建方面，趙珈萮取全隊最高13分，另加4籃板4助攻，任栩燕以11分8籃板緊隨其後。

今季唐曉蕾由安青轉投均安，她喜見球隊經歷第1場失利後不斷調整，最終連贏4場晉級總決賽：「好開心可以入總決賽，去年球隊在聯賽和銀牌都未能打進4強，今次可以重返修頓和新伊館對我們都是很大的鼓舞。」唐曉蕾坦言今場球隊入局較慢，下場對荃灣要更集中應對：「今場我們防守做得不錯，針對趙珈萮和任栩燕兩大得分點，防守會再緊逼一點，可惜進攻方面比平日表現差很遠，錯失很多得分機會以致遲遲未能拉開比分。對荃灣一戰我們被對手入太多三分，加上我和張楚盈等都是新加入，但經過這幾場比賽後，我們和隊友已建立默契，相信只要繼續做好防守，進攻打出應有水準，絕對有力和對手一拚。」