亞冠盃2　理文作客獅城遭反Cup

【文嘉靖新加坡直擊】兩支在「亞冠盃2」首輪分組賽均告輸波的G組球隊，獅城代表淡濱尼流浪及香港代表理文，周三(2日)晚假新加坡惹蘭勿剎體育場碰頭。結果，理文在領先一球的情況下，遭主隊連入3球以1比3敗陣。

首輪作客以2比4不敵曼谷聯的淡濱尼流浪，正選陣容先收起弗爆射手久乘聖亞，並由多名副選球員擔正；作客的理文同樣將主力夏馬特和金旻奎放在後備席，養傷多時的中堅馬天尼斯則復任正選，夥拍李毅凱鎮守中路。

由於首輸同告落敗，矢志開齋的雙方，甫開賽皆採取主動，而首個入球在開賽4分鐘便出現。港腳艾華頓中場左路大腳開出罰球，伏兵遠柱的李毅凱，快主隊中堅沙薩利一步起腳，皮球彈中沙薩利後入網，閃電替「黃黑軍團」打開紀錄。士氣大振的理文，在10分鐘差丁點再入一球，保利臣於左路作個人突破，至禁區頂用右腳射遠柱，皮球越龍門左上角出底線。

14分鐘，仲村京雅中路硬闖，輕鬆避過馬天尼斯攔截後，在李毅凱和周子謙的夾擊殺到前起腳，惟未能命中目標。14分鐘後，仲村京雅再一次獨闖龍潭，右路窄位拉弓，省中演出非常活躍的李毅凱出底線。

受壓一輪的理文，在37分鐘還以顏色，安尼亞右路殺入禁區，扣順狂抽一腳，皮球省中主隊中堅薩拉治高域出底線。41分鐘，淡濱尼流浪打反擊，翼鋒蘇巴諾爆入禁區後起腳，李毅凱再一次成功救駕。完半場前，保連奴勇戰傷出，由夏馬特入替。

補時階段，保利臣未有及時回防，加上立花稜也沒有第一時間解圍，被蘇巴諾偷到皮球入禁區，李毅凱焗出腳的情況下將該名主隊翼鋒掃跌，球證直指12碼，高比杜域操刀中鵠，雙方踢成1比1完上半場。

換邊後，主隊換入主力射手久乘聖亞，52分鐘便差點有斬穫，他接應仲村京雅短傳後起腳，陳嘉豪飛身拍出底線。55分鐘，輪到主隊門將兼隊長布哈利有表演機會，飛身撲走羅沙的頭槌攻門。5分鐘後，羅沙欲再次挑戰布哈利，惜其禁區外冷箭同樣逃不過該門將的十指關。

65分鐘，先後調入多名主力的主隊反超前，高比杜域左路傳中，拉姆利從馬天尼斯身後走前加一腳撞入，將比數改寫成2比1。75分鐘，久乘聖亞禁區內起腳「撻Cue」，馬天尼斯情急下誤將皮球踢入網，理文落後至1比3。

遭反先的理文，在餘下時間放手一搏，奈何未能扭轉敗局，最終以1比3不敵主隊，分組賽錄得2連敗。