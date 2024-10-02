永倫大灑「三分雨」淹沒滿貫　闖總決賽與南華爭冠

本地男籃高級組銀牌賽周三（2日）於灣仔修頓場館上演焦點戰，早於勝方4強交手的滿貫和永倫，今日再度火併合演負方決賽「生死戰」，最終「黃金戰士」憑全場射入17記三分球，以101：85贏下「黃綠對決」，自2018年後重返銀牌總決賽，將於下周二（8日）與南華爭奪冠軍寶座。

永倫今場改用連浩駿，以及常規主力泰那、蓋帝斯、余理洋和韓天次擔任正選，滿貫則沿用蔡再懃、林俊光、歐陽維江、張彬賢和方誠義應戰。

今季雙方首次碰面以5分之差吞敗的永倫，今場明顯有備而來，泰那、韓天次和連浩駿外圍相繼開火，開局領先11：4迫使對手叫停比賽。回場後永倫手感未見降溫，余理洋及泰那續演「三分雨」，瞬間拉開10分以上差距。滿貫射手李琪三分命中為球隊「止血」，首節完落後17：24，永倫11記三分起手有6球入網。

面對永倫全員外圍「著火」的情況下，滿貫未能作出有效的應對策略，第二節初段再讓對手射出三分3中3，永倫「三巨頭」率隊擴大分差至20分以上。滿貫未能找回手感，僅憑林俊光和方誠義挑戰對手顏色地帶得分，反觀永倫以高達61%命中率的11記三分造出56：36大幅領先，泰那暫錄全場最高的18分，韓天次亦有13分進賬。

轉邊後，永倫外圍投射「如魚得水」愈打愈順，余理洋連轟2記三分，並一度打出12：2攻勢，進一步擴大領先優勢至30分以上，長人中鋒蓋帝斯連守帶攻，更兩度上演大力入樽，第三節仍領先80：56。

決勝節，綠軍眾將仍未言棄，放手一搏嘗試收復失地，加上主將手感回暖，李琪和蔡再懃率隊打出10：0攻勢，惟被永倫射手韋思庭連入5分中斷追分氣勢。其後滿貫雖有追上不少分數，惟泰那再度開啟得分模式，連續得分奠定勝基，最終「黃金戰士」以101：85勝出，繼2018年後再登銀牌總決賽舞台。

永倫今場5人得分上雙，「得分機器」泰那轟全場最高的29分、外加9次助攻和7個籃板，蓋帝斯籃底制霸取得19分18籃板。韓天次、余理洋和韋思庭亦分別交出18分、14分和13分。滿貫的蔡再懃貢獻全隊最高的24分，李琪和林俊光分別有20分和10分進賬。