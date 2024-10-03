丹恩奴域：艾科多有力守和伊蒂哈德

現時於沙職聯賽榜次席位置的伊蒂哈德，今仗將會被睇高一線，可以從艾科多贏波而回，但我認為艾科多上仗成功取得今季聯賽首場勝仗後，信心大增，將不會是一支容易應付的對手。

艾科多上仗面對艾法特雖然曾經一度落後0:2，但及後踢出令人眼前一亮的進攻足球，成功以4:2反超前並作客贏波而回。這場勝仗亦令他們硬撼伊蒂哈德之前，大大加強了信心。

伊蒂哈德定要小心處理前津巴布韋國家隊隊長梅桑拿帶來的入球威脅，我預期艾科多在簽入巴桑谷及伊巴謙馬干尼後，為前線進攻火力增添更多質素，將有機會在未來幾周升上聯賽榜更高位置。

另一邊廂，伊蒂哈德開季表現出色，5場聯賽贏4場，跟希拉爾及艾納斯一同成為爭標分子。

賓施馬第2季征戰沙職，開季表現十分好，連續4場聯賽都有入球進帳，當中包括面對艾維達時大演帽子戲法。今季他一共攻入6球，只是比上季總入球數字少3球。

由白蘭斯帶領的伊蒂哈德，除了有這名法國前鋒入球頻頻之外，艾奧亞更加於之前面對艾塔亞文時，於補時98分鐘為球隊射入奠勝12碼，而艾舒利最近亦經常能夠取得入球。

但我感到伊蒂哈德今仗將會陷於苦戰，加上艾科多將得到主場球迷支持，故我預計艾科多最終會意外地守和伊蒂哈德，爆冷取得分數。