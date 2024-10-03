頂尖對決！中網歷時最長一戰　艾卡華斯反勝仙拿封王

ATP 500中國網球公開賽周四（3日）上演男單決賽，西班牙小天王艾卡華斯（Carlos Alcaraz）和意大利「世界球王」仙拿（Jannik Sinner）強強互撼，兩位今代網壇巨星激戰逾3小時，艾卡華斯在落後一盤的情況下連贏兩盤逆轉勝，在創賽史歷時最長的比賽中奪得冠軍寶座。

世界排名前二的兩位頂尖球手首盤就打到「搶七」，於早前美網奪冠的「世一」仙拿關鍵保發以7：6（6：8）先拔頭籌。第二盤艾卡華斯發起反擊，連保帶破贏6：4扳平戰局。決勝盤雙方再度戰至「搶七」，仙拿連破對手發球分領先0：3，惟其後迎轉捩點，艾卡華斯奮起直追連取7分上演大逆轉，贏多一局7：6（7：3），以盤數2比1勝出，首度在該賽事封王。值得一提的是，該場比賽激戰3小時21分鐘，刷新賽事歷時最長紀錄。

奪得本季第4個冠軍、更取得9連勝的艾卡華斯，在今站後成為首位在硬地、泥地和草地都贏得ATP 500賽事冠軍的球手，他賽後受訪談及今場勝仗表示：「我們都有機會直落兩盤取勝，他也可以贏下第三盤，所以這是一場非常緊貼的比賽。」

艾卡華斯贊譽亦敵亦友的仙拿為「世界上最好的球員之一」：「他今場再度展現出目前最佳球手的身手，至少對我而言，他發揮出的水準高質到不可思議，無論是身體素質或是拼搏精神，他就像是一頭野獸。」兩位球王將於周五（4日）轉戰上海大師賽。