備戰全運會　港隊U20下周三「拍跳」廣西

為備戰來年舉行的全國運動會，香港男子U20足球代表隊將於10月7至10日，作客貴港體育中心，與廣西進行一場友誼賽，足總周四（3日）公布17人決選名單，然而一班外流港將卻未有入圍。

剛完成U20「亞洲盃」外圍賽的港隊U20，為備戰全國運動會，稍作休息後，10月9日將作客貴港體育中心，與廣西進行友誼賽。大軍將在10月7日出發飛往廣西，10月10日再乘坐高鐵返回香港西九龍。

至於今次決選名單中，除了石皓心、潘尚希、曾俊軒、馬斐、楊焯鈞等早前有份出戰U20亞盃外的主力外，均業北區中場戴子軒、港會翼鋒黃琛喆亦獲重召，不過袁振謙、趙正宇一班外流港將卻不在陣中。

17人決選大軍：

門將：石皓心 (傑志)、潘尚希 (理文)

後衞：林千裕、蕭頌楠 (東方)、陳浩嘉、林澔希、曾俊軒 (港會)、詹皓臻

(理文)

中場：黃韜霖 (標準流浪)、戴子軒 (均業北區)、楊棟棋 (東方)、黃琛喆 (港

會)、陳丞臻 (傑志)

前鋒：李俊霆 (東方)、馬斐、楊焯鈞 (傑志)、楊朗溢 (理文)