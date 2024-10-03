【歐協聯】後備兵打真軍！捧車仔半Ｗ

今晚歐協聯首輪焦點戰，車路士主場硬撼真特。「車仔」雖然冇為王牌高爾彭馬喺呢項賽事註冊，但殺雞邊使用牛刀呀！佢哋勝在人多，前線淨係尼干古都夠照，呢班喺聯賽少上陣嘅球員，嚟到歐協聯為博上位一定搶韁，遇上實力一般嘅真特，隨時半場已經鎖定勝局，半場主勝有計。（Now 638周五凌晨3時直播）

自從保利入主車路士，亂咁買新星搞到人滿之患，不過你咪理，就係畀佢哋發掘到高爾彭馬呢塊「靚玉」；今季改由馬利斯卡執教，亦逐漸調教好呢班後生仔，開咧後愈踢愈好。去到歐協聯呢類盃仔，球會刻意冇幫高爾彭馬，以及曾重傷嘅韋斯利科芬拿同羅美奧拉維亞註冊，一來唔想搏殘佢哋，二來殺雞焉用牛刀，畢竟陣中實在太多人，梗係用嚟訓練其他較少機會喺聯賽披甲嘅球員啦！

睇番「車仔」喺歐協聯附加賽鬥塞維特，兩回合贏3比2晉級，尼干古攻入兩粒，呢位傷咗成季嘅攻擊球員，同祖奧菲歷斯、梅迪歷、達斯貝利賀爾、馬克基爾等一樣，都想藉歐協聯證明自己，所以唔使懷疑呢班波嘅鬥心。

真特今屆歐協聯從外圍賽打起，6場法定時間獲4勝2和，連過3關先躋身此圈，不過佢哋實力麻麻，所淘汰嘅對手都係柏迪遜之流，好難同「車仔」相提並論，況且今季喺比甲只係徘徊中游，不宜高估。加上車路士最叻先發制人，近5場4次半場領先，咁搶韁好難頂得住。

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