【歐霸】絕境博反彈　曼聯平手盤全力一擊

今晚歐霸焦點之戰，波圖主場對曼聯，雙方上輪都失分，來到第2輪賽事，搶分迫切性更大。論近況，曼聯的確令人失望，但「紅魔鬼」被迫入絕境往往會突然反彈，加上近4次歐洲賽對葡超球隊，曼聯獲得全勝，未踢已先贏信心，今場有力反客為主，曼聯平手盤博得過。（Now 643周五凌晨3時直播）

波圖喺本土賽事也文也武，今季葡超7戰取得6勝1負，但去到歐洲賽卻冇料到，跨屆近4場歐霸盃未贏過，包括上輪作客挪威球隊波杜基林特，即使先開紀錄，兼對手下半場初段有1位球員被逐，但波圖以眾凌寡之下，最後竟然倒輸2比3，嚴重打擊士氣。呢支葡超名門除咗防線不穩之外，球員比賽態度亦欠佳，似乎唔多重視呢項「歐洲二奶盃」，因此今場佔地利亦不宜高估。

另邊廂，曼聯近期表現都係麻麻，各項賽事頻頻受挫，已經連續3場比賽不勝，包括上場英超主場慘吞熱刺3蛋。但該仗大敗，好大程度上因為隊長般奴費南迪斯上半場尾段已經被逐，一下子打亂陣腳所致，吸取教訓後，「紅魔鬼」今場應該會打醒十二分精神，避免重蹈覆轍。至於上輪歐霸盃被川迪逼和1比1，其實曼聯創造大量攻勢，未能盡早入多幾球奠定勝局實屬欠運，今場絕對唔需要對曼聯勝率太過睇淡。

事實上，曼聯季初亦曾經遭遇英超2連敗，當時已遭到輿論冷嘲熱諷，鬧領隊坦哈格教唔掂建議易帥，又鬧球員冇狀態踢唔出身價，但其後球隊立即喺英超及英聯盃大勝吐烏氣，封住球迷把口。以曼聯嘅「神經刀」風格，今場隨時又有驚喜演出，平手盤絕對抵玩。

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