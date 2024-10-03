亞冠盃2　東方力戰憾負廣島三箭

旺角大球場周四（3日）晚上舉行1場「亞冠盃2」E組分組賽，由港超聯球會東方硬撼日職榜首球隊廣島三箭。最終主隊在4,362名球迷見證下，戰至完場前被荒木隼人攻破大門，以2比3遺憾落敗。

主隊派出葉鴻輝把守最後一關，高素巴耶夫及丹尼爾鎮守中路，馬希偉為巴科爾鋪橋搭路，賀爾和黃皓雋先列後備；至於廣島三箭，滿田誠及柏好文控制中場，協助派路斯蘇迪利奧攻堅，大迫敬介、佐佐木翔、青山敏弘和杜格拉斯韋拉，在後備席待命。

開賽僅7分鐘，賽前被看淡的東方先開紀錄，余在言右路開出角球，丹尼爾頂成1比0。其後客隊大舉反撲，15分鐘，志知考明左路傳中，派路斯蘇迪利奧頂高。6分鐘後，派路斯蘇迪利奧一度把皮球送入網窩，但球證指他犯手球，入球無效。

一直久攻不下的客隊，完半場前成功反超，先在40分鐘，松本大彌禁區頂附近，眼見未有防守球員上前隨即起腳，皮球直飛死角破網，1分鐘後，志知考明頂入中間，中島洋太郎射成2比1，這位入球功臣上半場補時階段傷出，無阻廣島三箭領先2比1入更衣室。

東方換邊後不足1分鐘，就成功追平，丹尼爾大腳踢前，巴科爾半單刀射成2比2。55分鐘，越道草太右路傳中，滿田誠頂高，4分鐘後，東方以賀爾入替黃梓浩，加強防守。68分鐘，後備入替的杜格拉斯韋拉右路突破後橫傳，松本大彌射門柱邊出界。直到下半場補時階段，荒木隼人接應越道草太角球頂成3比2完場，東方1分不保。