亞冠盃2　尾段憾負　盧比度：表現近乎完美

港超聯球會東方周四（3日）在「亞冠盃2」E組分組賽，以2比3憾負日職榜首球隊廣島三箭，主教練盧比度（Chino）認為球隊演出接近完美，今場賽果，證明球隊有力追近亞洲頂級球隊，寄語球員努力維持好表現。

東方是役戰至下半場補時階段，被荒木隼人頂破大門，以2比3不敵廣島三箭，但Chino出席賽後記招時顯得十分坦然，稱球隊已交出「近乎完美」的表現：「雖然廣島三箭冇派好多常規主力出戰，但佢哋踢得唔算差，而球員已經踢出咗我賽前嘅部署，表現接近完美無瑕，所以就算輸波，我都唔太失望。」

對於球隊賽前被一致看淡，但最終成功與廣島三箭鬥到最後，Chino認為關鍵在於鬥志：「今場所有球員都搏到盡，奮鬥到最後一刻，雖然最後1分都保唔住，但我諗好多球迷，已經對球隊嘅表現收哂貨。」

Chino又指是役僅負廣島三箭，證明球隊有力為亞洲頂級球隊製造麻煩，呼籲球員盡力維持水準：「廣島三箭依家喺日職排緊榜首，但我哋可以同呢隊波踢到有來有往，證明亞洲頂級唔係遙不可及，但淨係呢場踢得好係唔足夠㗎，所以大家要保持專注，盡量將呢個狀態Keep得耐啲。」