亞冠盃2　一度入波追平　巴科爾：我哋值得攞1分

港超球隊東方周四（3日）坐鎮旺角大球場，主場出戰「亞冠盃2」第2輪分組賽，最終以2比3僅負日職勁旅廣島三箭。賽後今場表現出色，兼一度為球隊追成平手的前鋒巴科爾（Noah），認為球隊至少值取得1分，他又表示會在餘下分組賽繼續努力，盼為香港提升亞洲球會系數。

東方面對廣島三箭半場落後1比2，惟巴科爾在下半場初段，即接應丹尼爾長傳快腳射入，一度為球隊追成2比2，不過東方在補時階段失守，未能力保1分。賽後這名西班牙籍前鋒亦直言相當可惜：「依球入波好重要，幫球隊喺下半場出嚟冇耐就追平，自己當時好開心。雖然最終輸波，我認為至少值得攞到1分，今場大家都好努力，對全隊表現感到驕傲。」提到其前鋒拍檔巴杜姆今場因傷缺陣，Noah指他對球隊十分重要，惟大讚頂替他擔正的小將馬希偉，表現亦不俗。

Noah今場除了貢獻1入球外，在前線亦相當活躍，更多次憑速度擺脫對手後遭到侵犯，惟他並未對此有太多抱怨：「無錯對方好硬淨，但對後衞嚟講咁樣係好正常，佢哋只係做需要做嘅事，依樣亦係比賽一部分，而吹唔吹罰就睇球證。」東方暫時在小組錄得兩連敗，但Noah卻沒有灰心，強調會在餘下比賽繼續努力：「每一場波都對香港提升球會系數好重要，落到場唔止為東方，係為整個香港而戰，正如琴日我哋都支持理文贏波。」