英超史上最快球員　速度榜雲迪雲玩晒！

熱刺中堅雲迪雲近期威風八面，上場聯賽爆贏半隊曼聯交出助攻，令人見識到佢嘅超高速度。英超賽會近日公布「速度榜」，雲迪雲唔單止錄得今季最高速，就連英超史上最高速度排行榜，前4位有3個係由雲迪雲創造，真係畀佢玩晒！

雖然司職中堅，但荷蘭中堅雲迪雲速度奇高，上場對曼聯更創造今季最高速紀錄，平均時速達37.12公里，呢段「爆速」並唔係嚟自佢嘅神助攻，而係完半場前極速回防瓦解阿歷真度加拿祖嘅攻勢，絕對係攻守兼備。

更誇張嘅係，英超賽會公布史上最高速排行榜，對曼聯呢段「爆速」只排第4位，呢位荷蘭國腳上季曾經做出時速37.78公里(第1位)同37.23公里(第3位)，令佢霸佔前4位中嘅3個席位。值得留意係，英超喺20/21球季開始先有速度紀錄。

英超歷來最高速度排名

1 雲迪雲(熱刺) 37.78公里/每小時

2 基爾獲加(曼城) 37.31公里/每小時

3 雲迪雲(熱刺) 37.23公里/每小時

4 雲迪雲(熱刺) 37.12公里/每小時

5 奧賓尼(盧頓) 36.93公里/每小時

6 艾蘭加(諾定咸森林) 36.91公里/每小時

7 柏度尼圖(狼隊) 36.86公里/每小時