般費再食紅牌！曼聯絕地3比3逼和波圖

周五(4日)凌晨歐霸盃賽事，曼聯作客波圖戰況如坐過山車。「紅魔鬼」早早領先2球，因後防連番犯錯一度反輸2比3，之後仲有隊長般奴費南迪斯連續第2場被罰紅牌，絕境下補時竟由哈利馬古尼入波救駕，為曼聯戲劇性3比3逼和波圖，帥位不穩嘅領隊坦哈格得以暫時「保命」。

曼聯早段順風順水，7分鐘拉舒福特左路突破扣大位射入，20分鐘「福仔」再助攻海倫射成2比0，不過防線隨後連番犯錯，令波圖大舉反擊。27分鐘曼聯後防大亂，馬沙拉奧解圍頭槌幾乎擺烏龍，比比伊度亞度門前加一頭頂入；34分鐘奧摩洛迪安力壓馬菲斯迪歷特近門頂入，為波圖追平2比2。

換邊後波圖食住個勢，奧摩洛迪安50分鐘擺脫馬菲斯迪歷特近門抽入，曼聯由領先變落後，去到81分鐘更有般奴費南迪斯「天殘腳」幾乎踢中對手頭部，被球證出示第2面黃牌驅逐。打少個嘅曼聯，補時1分鐘靠哈利馬古尼接應角球頂入，驚濤駭浪下執番1分。

曼聯近10場歐洲賽事，只得1勝4和5負成績，今屆歐霸2戰只得2分排喺第21位，成績令人失望。盛傳坦哈格帥位不穩，今場對波圖以及周日(6日)英超作客阿士東維拉，會係呢位荷蘭教頭嘅生死戰，今仗作客葡萄牙保住不敗，對維拉將成坦哈格命運之戰。