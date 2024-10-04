坦哈格換人搲爆頭　公式記招：季尾先評價我

曼聯喺歐霸盃逼和波圖3比3，荷蘭領隊坦哈格面對嘅壓力依然巨大，佢今場嘅換人亦受到質疑，上半場1射1傳嘅拉舒福特，冇病冇痛下半場離奇被換走，坦哈格賽後解釋係要「留力」，大批網民都話呢個解釋係匪夷所思。

曼聯上半場攻勢集中喺拉舒福特身上，弗爆嘅「福仔」亦有入波又交助攻，但半場突然被阿歷真度加拿祖代替，令人擔心佢出現傷患，曼聯冇咗佢之後攻勢亦轉弱。坦哈格賽後解釋：「我哋要輪換，星期日(6日)對維拉又係硬仗，佢哋多我哋1日休息，所以有需要留力。」

球迷對坦哈格呢個解釋就唔多接受，一來曼聯當時由領先2球被追和2比2，冇「留力」嘅空間，而且輪換人選亦唔應該係表現最好嘅拉舒福特，因為「福仔」近1個月未試過1場踢多過75分鐘，全季得2次踢足全場，又冇國際賽負擔，可能係球隊最冇需要「留力」嘅球員。

坦哈格賽後記招亦貫徹好表現，繼續「公式化」瓦解傳媒攻勢：「我哋經歷緊改革過程，最終會成功，唔好依家做判斷，等到季尾先評價我。曼聯一定會改善，我哋連續2季入決賽，畀啲耐性，我哋會繼續發展同進步。」