舒麥加11年來首度露面　出席愛女婚禮僅流出一圖

F1傳奇舒麥加自從2013年滑雪遇上嚴重事故後，雖然保住性命並回復日常，但一直對外界披着「神秘面紗」，日前他自意外後首次公開露面，出席女兒的婚禮，僅流出一張相片。

現年55歲的「德國老車神」舒麥加，是首位贏得7屆F1世界總冠軍的賽車傳奇人物，據外媒報道指日前他出席了27歲女兒Gina-Maria的婚禮，首次亮相於親朋面前，不過為保護「老車神」，所有賓客均不能帶智能電話入場，除了是指定攝影師，以免將舒麥加的近況曝光，而社交平台上也沒有發出任何內容。

據報指舒麥加只能靠眼神交流，這與之前其兒子Ｍike在自傳電影中所指的吻合，他當時表示與父親以截然不同的方式交流。有傳媒報道指，舒麥加在女兒婚禮上激動落淚。

舒麥加女兒的婚禮在西班牙馬略卡舉行，關於這個婚禮僅有新娘子Gina-Maria在個人社交平台帖上自己與丈夫在婚禮上的合照，獲得逾10萬粉絲「畀Like」；而舒麥加近年也搬到馬略卡居住，只有三名家庭成員及醫療團隊能夠接觸他，生活低調。有消息指，舒麥加兒子米克，也可能明年與模特兒女友舉行婚禮，屆時可能再有「老車神」最新消息。

舒麥加是於2013在法國阿爾卑斯山滑雪時遇上嚴重意外，頭部撞擊到石頭昏迷，2014年6月離開醫院，但他的健康狀況一直被形容為「神秘的秘密」。