丹恩奴域：艾利雅德可反彈贏波

我認為艾利雅德開季表現不俗，5場沙職錄得2勝1和2負成績。雖然他們輸了兩場聯賽，但其中一場的對手可是衞冕冠軍希拉爾呢！

我多年來一直有留意伊巴謙巴耶殊於亞洲球壇的表現，皆因我知道他是一位極具質素的球員。這名伊拉克中場球員於今季沙職，開季表現相當強勁，如今已為艾利雅德攻入兩個入球。

至於加納進攻中場文沙以及布基納法索前鋒穆罕默德干拿迪，亦為艾利雅德提供強大的進攻火力，所以我視這3位球員能夠在今仗面對穩健防守的艾卡迪沙時，製造出最大的威脅。

另一邊廂，艾卡迪沙今季5場聯賽取得3勝1和1負成績，領先今仗對手艾利雅德3分。他們上仗表現出色，憑奧巴美揚攻入奠勝球的情況下，主場以1:0擊敗勁旅吉達艾阿里。

這名前多蒙特及阿仙奴前鋒是艾卡迪沙陣中最具名氣的球員，能夠為任何球隊的防線帶來很多問題，但我認為伊斯基奧費南迪斯及蘭迪斯等中場球員，也於這支表現令人興奮的球隊擔當著重要角色。

另外，艾卡迪沙的防線是由前皇家馬德里中堅拿祖費南迪斯領軍，在他的領導下，他們目前為止只失了1球，成為今季沙職失球最少的球隊。

正因如此，我認為今場賽事不會有太多入球出現，但由於艾利雅德今仗主場出擊，將渴望可以交出反彈表現兼且贏波，所以我預計主隊艾利雅德最終可小勝艾卡迪沙。