掛Q預告?!奧蘇里雲再退賽　曾暗示退役

桌壇7屆世界冠軍奧蘇里雲仍未能回歸賽場，繼早前突然退出英國公開賽後，周四（3日）再透過賽會官宣，因身體為由放棄爭逐本周日展開的武漢公開賽。

奧蘇里雲自從上月在英格蘭錦標賽意外出局後，至今仍未在任何比賽亮相，早前在英國公開賽僅幾小時前才通知賽會退賽，而今次他亦放棄了到中國之行，他的參賽席位將由哉斯補上。

這位48歲的桌球傳奇球星早前對自己意外出局，曾暗示要退役，他向英媒表示:「我已絕對無用，這就是原因。」他早前接受訪時稱:「忘掉世界賽吧！坦白說，我懶得跟你說，如果我要打垃圾波，我還不如用左手打波，用左手打波，很享受的，但亳無用處，用右手打波都是無用處，但不享受。」事實上，有「火箭」之稱的他，近年在比賽中表現起伏。

這位前世界「一哥」更表示:「我的時間（生涯）不多了，我不會否認這一點，我打得不夠好，甚至沒必要擔心，我已經接受了....過去四、五年我一直時不時失波，真是尷尬；我不可能這樣繼續落去，可憐的，但我無能為力。」不過，世界第1的卓林普將會爭逐武漢比賽，並爭取衞冕，首圈將面對Antoni Kowalski。