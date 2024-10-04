均安荃灣爭后座　PPV直播女籃銀牌總決賽

本地銀牌籃球賽激戰連場，女子高級組總決賽成焦點之一，不容錯過！均安擊敗上季聯賽冠軍福建豪取4連勝，自2018年重返總決賽，於灣仔伊利沙伯體育館決戰荃灣爭冠。（on.cc東網周二晚上7時提供按次收費直播）

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均安上周於負方決賽以57：41力挫上季聯賽冠軍、銀牌亞軍福建，相隔6年重返總決賽。均安半場領先28：18，惟第3節被福建追至31：34，幸第4節由港隊代表唐曉蕾接管比賽，她單節轟入11分、全場取20分、8個籃板致勝。唐曉蕾、張楚盈由安青加盟均安成為球隊進攻主力，為內線王宝詩等人拉出空間，分擔得分壓力，兩人此仗有雙位數得分，表現稱職。

均安總決賽重遇第一場對手、上季聯賽亞軍荃灣，該戰均安雖有陳靜珩和唐曉蕾各轟18分，仍以 66：77不敵有馬丹鳳攻入23分的荃灣，落入負方。均安之後連贏4場，前3場對安邦、東方和偉邦更平均贏20分，上場亦順利擊敗福建，足見磨合進度良好。

荃灣人腳齊整，隊中射手滿營，氣勢如虹的均安今場能否抵擋「三分雨」至為關鍵，齊齊睇直播見證冠軍誕生！