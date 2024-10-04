港超聯　冠忠南區主場迎戰均業北區

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「中銀人壽香港超級聯賽」周六（5日）下午假香港仔運動場上演「南北大戰」，由冠忠南區主場迎戰均業北區。主隊捱過「魔鬼賽程」後，面對頭4場共失13球的北區，必定全力搶攻，力爭聯賽首勝。（on.cc東網周六下午3時按次收費直播）

南區頭4輪聯賽，先後面對理文、傑志、大埔及東方上季的「頭4」頭隊，錄得兩和取得兩分，如今「魔鬼賽程」捱過了，加上部分傷兵復出，主教練楊正光表示是役面對北區，會嘗試踢得更加進取：「今場我哋要做好啲傳中，好彩積遜同艾華應該可以候命，令進攻多啲變化，但北區幾位外援能力唔錯，一定畀到威脅球隊，所以大家壓上去之餘，要小心被人打反擊。」陣容方面，上場對東方領紅的亞哥斯達停賽，趙聡悟可望正選披甲。

連續兩季以借將身份效力南區的趙聡悟（Sohgo），形容球隊踢法未有太大轉變，適應不成問題，又期待與基哥利合作爭取入球：「基哥利好大隻，可以搵佢做支點，製造攻勢，只要同其他中前場球員配合到，應該畀到壓力對手。」

另一邊廂，均業北區剛以3球不敵大埔後，錄得3連敗，主教練鮑家耀承認有一定壓力，希望陣中球員盡快改善表現：「整體冇話特別唔滿意，除咗對東方嗰場，自己犯咗一啲低級錯誤而導致失球，希望嚟緊嘅比賽，唔好再犯類似嘅錯。」南區今季同樣未開齋，但「鮑Sir」卻指對手實力不容忽視，目標至少取得1分：「對方頭四場都係對強隊，表現都唔差，所以要小心應付，特別要留意基哥利同佐佐木周。」值得一提，新加盟的班哲文和黃靖然今場可以候命。

【兩隊預計正選陣容】

冠忠南區

門將：1.伍瑋謙

後衞：2.陳潤潼 4.川瀨浩太 14.宋柱浩 16.翟廷峯

中場：11.佐佐木周 6.基斯 19.趙聡悟

前鋒：8.李嘉耀 9.基哥利 7.史提芬彭利拿

均業北區

門將：1.龐焯熙

後衞：2.波比 23.韋健豪 3.基拿美 29.簡嘉亨

中場：11.古杜拉 10.羅曉聰 14.何振廷 22.劉君正

前鋒：7.舒拉普 8.肯迪