港超聯　VAR兩度故障　張炎有：已做應變措施

足總裁判部周五（4日）在何文田足總總部，舉行今季首個VAR研討會，對於本季已有兩場聯賽，因機件故障，無法提供VAR協助執法，總幹事張炎有表示已採取應變措施，減低再度發生問題的機會。

是日研討會由亞洲足協精英裁判員導師及考核員黃志騰主持，並在會上解釋開季以來，其中11個關於聯賽賽事的判決，包括8月31日冠忠南區對理文，佐佐木周疑似在禁區內被金旻奎踢跌，惟VAR指佐佐木周失平衡跌倒後，才與落腳的金旻奎產生接觸，故12碼不成立、8月31日均業北區對傑志，古杜拉起腳，泰利甩手後，翻身把皮球拍走，旁證指處於越位位置，但未有參與進攻的簡嘉亨越位，惟由於泰利拍出皮球時，皮球未完全過白界，不構成入球，故VAR未能介入決定。

對於9月21日南區對大埔的聯賽，馬高斯山度士禁區內解圍，皮球省中馬卡雷拿手部，惟最終未有判罰12碼，黃志騰解釋：「因為距離太近，而且馬卡雷拿作為防守方，冇意圖出手阻止隊友解圍，但如果係南區球員起腳，省中馬卡雷拿隻手，就要吹12碼，因為馬卡雷拿涉嫌用手部阻止攻方埋門。」

此外，目前共進行18場港超，當中9月15日北區對九龍城，以及9月28日南區對東方的賽事，分別因網絡及硬件問題，無法提供VAR協助執法，「有哥」稱該兩場賽事沒有出現明顯錯判，又表示當局已採取應變措施，減低再度發生故障的機會：「硬件有問題，就換過另一部機，至於網絡，我哋擔心系統負擔唔到，傳送兩場波嘅影像畀視像控制室，所以由9月29日開始，每日安排其中1場波，VAR球證親自到球場附近設置系統，我哋已經問緊供應商攞完整報告，會做針對性措施，改善問題。」

值得一提，「高級組銀牌」會到4強才設置VAR，但足總亦提到南區對九龍城的首圈，有兩球明顯錯判，包括林學曦上半場被陳潤潼剷跌，理應獲得12碼，惟球證沒有表示、基哥利禁區內被邵昀俊輕微接觸下倒地，前者有跨大動作之嫌，惟球證卻判罰極刑，但「有哥」強調足總有處罰機制，但希望外界包容：「球證都係人，難免會有犯錯，唔通有球員射失球波，之後就唔派佢落場？」