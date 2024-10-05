艾殊利高爾：沙拿造訪屬水晶宮惡夢

在這場水晶宮對利物浦的比賽中，除了是紅軍輕鬆大勝之外，我看不到任何其他可能性。

儘管水晶宮上季成績不錯，但今季的開局與球迷期望差距甚遠。目前他們跟狼隊、修咸頓、葉士域治及李斯特城一同成為尚未開齋贏波的球隊，同時也會發現自己身處倒數第3位。

雖然他們在今夏成功留住馬克古希，但毫無疑問也失去不少大牌球員。今夏離隊的米高奧利斯、奧辛尼艾度亞迪、佐敦阿休和佐基姆安達臣，是他們上季入球最多的頭6名球員之一，其中佐敦阿休和米高奧利斯更是助攻榜的前兩名。另外，桑馬迪達及伊比爾治伊斯是球隊上季頭兩名射手，但由於桑馬迪達在巴黎奧運代表法國披甲，現在看起來有些疲憊，也對球隊進攻影響很大，這也解釋了為何水晶宮仍是一勝難求，並且在入球榜上排尾3。

與水晶宮相反，利物浦今季既不必擔心入球能力，更不需要擔心防守。他們是今季失球最少的球隊，6場失了兩球，其中一球是上仗作客狼隊時出現混亂導致失球，另一球則是在不敵諾定咸森林時被赫臣奧杜爾的世界波收死。

儘管穆罕默德沙拿今季作風比較低調，但再次製造出驚人的數據。水晶宮應該不太歡迎他的到來，皆因今季其助攻和入球，各有3球來自作客，而且僅次於艾寧夏蘭特起腳射中目標次數最多的球員。更令主隊球迷擔心的是他過去14次對水晶宮共貢獻13個入球及助攻。我相信這個周末他也會在入球方面有所貢獻，紅軍也需要開始着緊他的續約問題。

今場是周六頭場，水晶宮球迷將會熾熱地入場支持自己的愛隊，但在球場上我看不到任何東西能讓他們佔優，利物浦的強大統治力將可輕鬆大勝，並保住榜首位置。