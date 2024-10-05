制霸籃下誰領風騷！直播南華永倫中鋒首撼矚目爭標

高級組銀牌男籃將於10月8日舉行總決賽，由勝方「三連捷」的南華火拚負方出線隊永倫，爭奪今屆銀牌王者寶座。這亦是雙方居港外援中鋒安德拉與蓋帝斯第一次對撼，勢拚發激烈火花展開一場大激鬥，球迷豈能錯過！（on.cc東網及港台電視32周二晚上8時40分同步直播）

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南華上仗勝方決賽力克滿貫，成唯一不敗之師勇闖總決賽，只要來仗順利得勝，即可重奪銀牌錦標。陣中一眾年輕華將包括葉耀邦及曾湛元等打出領袖風範，在羅意庭主教練帶領下，紅軍快速硬朗的行軍風格，以及積極的防守表現令人讚賞，加入了喀麥隆中鋒安德拉後，整體陣容更見完善，上仗此子取得雙雙的24分及20籃板，更儼如銅牆造出7次封阻，令南華打出兵來將擋之氣勢，即使朱亮手指受傷後尚未滿血回歸，但他紥住上仍為球隊貢獻9分及5籃板，相信他在總決賽能以更佳狀態上陣，成為永倫嚴防的攻擊點之一。

至於永倫雖然曾落到負方再戰，但這支2018年冠軍隊打出超強決心，上仗負方決賽對滿貫大灑三分雨（共17個），命中率達5成。蓋帝斯獨取19分及19籃板，籃下力量強大，至於泰那保持火熱手感，加上余理洋、韓天次、韋思庭及陳可鈐多個得分點，今屆兩度得分破百贏波，絕對有力染指錦標。