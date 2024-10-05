普巴獲大幅減刑　明年3月可以復出

祖雲達斯中場保羅普巴因為被驗出服食禁藥，遭意大利反禁藥組織Nado判罰停賽4年，呢位31歲法國國腳其後向國際體育仲裁法庭提出上訴，經過審理之後，現時正式獲減刑至18個月。由於刑期由上年9月11日開始執行，意味普巴可於明年3月復出參加比賽。

國際體育仲裁法庭公布上訴結果後，保羅普巴透過社交網發表聲明：「噩夢終於結束，期望向前繼續追逐夢想，我一直強調從來唔知道自己違反禁藥條例，並以正直誠實態度比賽，感謝國際體育仲裁法庭聽我解釋。呢段停賽期間係我一生最苦惱嘅日子，因為過去所有努力都面臨付諸東流，再次感謝所有愛護及支持我嘅人，我急不及待想重返球場比賽。」

據悉普巴停賽期間只收取最低人工2,000歐元(約1.7萬港元)月薪，復出後有望重獲800萬歐元(約6,800萬港元)年薪。

保羅普巴2022年7月由曼聯轉投祖雲達斯，但長期受傷，僅上陣12次，其中上年8月意甲對烏甸尼斯，雖然普巴僅擔任後備，並冇上陣，但賽後仍然被抽中進行藥檢，被驗出睾酮超標，佢曾經表示可能因為食營養補充劑，而誤食禁藥，但最終仍被判罰停賽4年。

保羅普巴上訴獲減刑之後，最快明年1月可以參加祖雲達斯操練，明年3月復出比賽。